Confirma Grande descanso de la música

CIUDAD DE MÉXICO .-Ariana Grande confirmó que se tomó un descanso de la música, luego de haber vivido un “infierno”, según reportó Daily Mail.

Esto ocurrió después de que la cantante se defendiera de las críticas de un seguidor, quien reclamó que la intérprete publicó en Instagram un video de su mascota en lugar del clip oficial de “Breathin”.

“Esta etapa ha sido hermosa para mí, pero no lo sé. He estado en el infierno y he vuelto, estoy dando lo mejor por seguir adelante”, respondió Grande.

“Pensé que esto te haría reír mientras esperas por el video real porque tomé un descanso para cuidarme un poco”, agregó la intérprete de 25 años.

La cantante no tiene planeado salir de gira en los próximos meses, pero confirmó a la fuente que espera lanzar un nuevo álbum a final de año.