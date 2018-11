Confiesa ‘Chicharito’ que está cerca de volver a su mejor nivel

CIUDAD DE MÉXICO.-Javier Hernández ha retomado la actividad con el West Ham y siente que está cerca de volver a su mejor nivel, pese a que no lleva un solo gol en la presente campaña de la Liga Premier, así lo reveló el atacante mexicano en una entrevista con el portal de los Hammers.

‘Chicharito’ confesó que está listo para aportar sus cualidades con el conjunto de Londres, donde sólo ha marcado un tanto en la Copa de la liga inglesa, pero estuvo alejado de las canchas por un virus que lo mantuvo fuera alrededor de cinco semanas donde no podía ni salir de su casa: “Fue muy difícil porque tenía un punto de partida, luego me detuve y tuve que empezar de nuevo. Durante dos semanas tuve que parar completamente porque necesité recuperarme. No podía salir de mi apartamento y no estaba durmiendo bien. Me detuve por completo, así que fue más difícil cuando volví”.

“Estoy cerca de volver (a mi mejor nivel). He jugado dos juegos y la única forma de volver a tu mejor condición física, y volver a tu ritmo, es simplemente jugar. Afortunadamente, jugué 60 minutos en los últimos dos partidos, así que espero poder seguir agregando minutos desde el principio y seguir mejorando. Ha sido frustrante porque cuando regresé para la pretemporada, intenté ponerme lo más en forma posible, pero luego tuve el virus, lo que me mantuvo fuera del terreno de juego y lejos de mis compañeros de equipo durante cinco semanas”, apuntó el mexicano.

West Ham marcha en el puesto 13 de la Liga Premier con ocho unidades, lo cual motiva a Chicharito para ayudar al equipo a escalar posiciones una vez concluido el primer tercio de la campaña: “Tenemos mucho que mejorar y mucho que dar. Estamos en la posición de la tabla en la que estamos y debemos seguir trabajando. No hay palabras para hacer que los fans se sientan mejor más allá de los resultados, así que tenemos otro juego el sábado y otra oportunidad”.