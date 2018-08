Confían padres  en CBTIS 234

NUEVO LAREDO, TAM.- Se reúnen padres de familia de alumnos de nuevo ingreso con personal directivo del CBTIS 234, esto con el fin de darles a conocer las diferentes estrategias educativas y de seguridad con que cuenta la institución.

Entre ellas destaca la tecnológica que tiene como objetivo mantener al tanto al padre sobre la asistencia de sus hijos a clases, ya que esta es una de las principales causas de reprobación que se desea erradicar.

Para obtener una estrecha comunicación con los padres de familia, Elsie Barrientos Carsi directora del plantel, solicitó evitar que sus hijos lleven teléfonos celulares a la escuela.

“Ya estamos trabajando con ese sistema, a través del cual mediante un mensaje, los maestros en momento real informan a los padres de familia si sus hijos entraron o no a clases, porque ustedes temprano si vienen y los dejan, pero ellos no entran y con exceso de faltas tienen que repetir la materia, así lo señala el sistema, por eso es importante tener ese contacto con los padres de familia y atender la situación en tiempo y no al final del ciclo”, señaló.