Conectar y no equivocarse: Gisela Rubach

CIUDAD DE MÉXICO.- La carrera presidencial en México ya inició en el ánimo político un poco antes del arranque de las precampañas, figurando que será una contienda de tres personajes que encabezan formulas partidistas y dos más que probablemente alcanzarán la postulación por la vía independiente. En un contexto social de enojo, es cómo deberán persuadir al electorado, sin equivocarse en la estrategia además de tratar de conectar con la gente, dice Gisela Rubach, la estratega política más reconocida de latinoamérica.

En primicia para Líder Informativo en la entrevista realizada en las oficinas centrales de Consultores y Marketing Político de la Ciudad de México, que entrelaza ser un búnker transparente con una fábrica de ideas estratégicas, la pregunta obligada para hacerle a la experimentada estratega nacida en Veracruz con orígenes en Alemania ¿Se puede ganar en esta elección presidencial de México con razonable margen?

En la recta final de las precampañas por la presidencia de la República, considera la pionera de la mercadotecnia política que han servido para posicionar más a los aspirantes, que a los mismos partidos aun cuando este proceso se supone que sirve para un ejercicio interno a sus militancias.

“Por un lado Andrés Manuel no tiene un reto de posicionamiento porque tiene recorrido el país por sus otras campañas a la Presidencia, pero sí será un tema de no sufrir un infarto y no equivocarse; Ricardo Anaya debe mostrarse maduro, cumplir, además de respetar los acuerdos, sumado a no traicionar; y José Antonio Meade debe posicionarse con atributos positivos, con una propuesta creíble, porque su capacidad es incuestionable pero lo tiene que conocer más la gente. Por último añadiría, todos deberán buscar comunicar con más pasión y energía, transmitir liderazgo”, refiere.