Condusef puede frenar a cobradores ‘latosos y groseros’

NUEVO LAREDO, TAM.- Por los recortes presupuestales, algunas dependencias federales han optado por establecer oficinas receptoras de quejas en colaboración con los gobiernos estatal y municipal.

En Nuevo Laredo, los ejemplos son la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON), y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) que mantienen oficinas receptoras de quejas y denuncias.

Los casos relacionados con abusos de despachos de cobranza compete a la CONDUSEF, pero hay deudores que acuden a otras instancias porque desconocen el contenido de la Reforma Financiera puesta en vigor desde enero del 2014.

La Reforma Financiera establece disposiciones que obligan a los despachos de cobranza contratados por las entidades financieras a respetar varias disposiciones para realizar sus gestiones de cobro.

El subdelegado de la CONDUSEF en Tamaulipas, Rogelio Mata Delgado, explicó que no sólo son receptores de quejas sino cumplen diferentes tareas a favor del usuario de servicios bancarios, como orientación y apoyarlos en sus reclamaciones por cobros injustificados, así como propiciar la cultura financiera para evitar que sean objeto de abusos.

Por la cantidad de quejas presentadas ante la CONDUSEF se demuestra que las entidades financieras, como son los despachos de cobranza, no respetan las reglas: el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) informó que entre el 2007 y el 2014, la CONDUSEF documentó cerca de 200 mil por cobranza indebida, y de ese total, 75% se trató de exigencias a personas que no tenían adeudos.

Las quejas ciudadanas en 2015 fueron por amenazas, ofensas o intimidación al deudor y familiares, compañeros de trabajo y hacia cualquier otra persona que no tenga relación con la deuda, además de gestión de cobranza con maltrato u ofensas.

El INAI recomendó a los despachos y entidades financieras o comerciales que realicen cobranzas extrajudiciales deben implementar medidas que garanticen la protección de la información personal de los deudores.

Con la Reforma Financiera se establecieron reglas obligatorias para todas las entidades financieras (y su personal) como son los bancos y sociedades dedicadas al crédito, como identificarse plenamente; dirigirse al deudor de manera respetuosa; comunicarse o presentarse sólo entre las 7 de la mañana y hasta las 22 horas; no utilizar nombres o denominaciones que se asemejen a las de instituciones públicas; no amenazar, ofender o intimidar al deudor, sus familiares, compañeros de trabajo o cualquier otra persona no relacionada con la deuda.