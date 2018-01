Conductora de Fox Sports paga apuesta en programa en vivo

CIUDAD DE MÉXICO.- La conductora de Fox Sports, Erika Fernández no tuvo otro remedio que cumplir con una apuesta y salir en traje de baño durante la duración del programa NET de la televisora estadounidense, debido a que los Pumas de la UNAM se impusieron a los Tuzos del Pachuca 3-2 en el inicio del Torneo Clausura 2018.

La bella comentarista culpó a Nicolás Castillo de su ‘desgracia’ ya que los hidalguenses iban arriba en el marcador 2-0 y al final, con una estupenda actuación del atacante chileno, los felinos terminaron dándole la vuelta al encuentro.

“Hoy el foro está lleno de gente, no sé por qué. Perdónenme los seis kilos que tengo encima. Nico Castillo, por tu culpa tengo que hacer esto. Tengo que cumplir mi apuesta. Me voy a quedar así todo el programa. No sean ridículos, lo estoy pasando muy mal porque tengo mucho frío”, fueron las declaraciones de Erika Fernández, quien también deleitó a sus miles de seguidores.



Fuente: Publimetro