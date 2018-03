Conductor se hace pasar por Homero Simpson para librar multa

CIUDAD DE MÉXICO.-O es fan de Homero Simpson, o sólo quería librarse de la multa. Probablemente el hombre que presentó la licencia con el nombre y la foto de esta consentido personaje de la televisión le apostaba más a la segunda.

El bochornoso incidente ocurrió en Milton Keynes, Inglaterra, donde el conductor intentó engañar a un oficial de tránsito con una identificcaión similar a las rosas del Reino Unido, pero con los datos de Homero Simpson.

Earlier this week, @tvprp‘s PC Phillips stopped a car in Milton Keynes.

When she tried to identify the driver’s ID, she found the below…

The driver’s car was seized and he was reported for driving with no insurance and driving without a proper licence.

D’oh! ‍🤦‍♀️ pic.twitter.com/1IFWvJzyvH

— Thames Valley Police (@ThamesVP) March 15, 2018