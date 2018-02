Concursan en rondas escuelas del Sector 23

NUEVO LAREDO, TAM.- Se realizó el concurso de rondas infantiles por parte del Sector 23, fueron más de 250 alumnos de primaria que pertenecen a diferentes zonas escolares quienes participaron en este evento anual’ Los primeros lugares en las diferentes categorías fueron la primaria Santos Guzmán y Miguel F Martínez.

Fue ayer, a partir de las 9:00 de la mañana, cuando inició este concurso que se realizó en las instalaciones del Gimnasio Benjamín Galván Maytorena, ahí, el jefe del sector y anfitrión de este evento Rogelio Peña González y demás supervisores de zona dieron la bienvenida a los cientos de estudiantes y padres de familia.

“Es un concurso muy bondadoso, no es simplemente hacer el trabajo, sino montar un espectáculo, aquí vemos la madurez de los niños chiquitos, vemos el principio que no hay maduración, no hay coordinación y ya después vemos cómo van madurando su participación con las cuerdas y todo ello con la ayuda de sus maestros y padres de familia”, comentó.