NUEVO LAREDO, TAM.- Después de dos semanas hábiles, hoy concluye Escuela de Verano Tamaulipeca, un programa que a decir de algunos padres de familia, fue bueno a pesar de que sus hijos al principio mostraron cierta resistencia para asistir en pleno periodo vacacional.

Leonor Sandoval, madre de familia de Claudia, estudiante de la Secundaria Federal Número 4, Francisco I Madero consideró un buen programa este curso de dos semanas que su hija tomó, ya que el tiempo fue buen aprovechado a diferencia de otros periodos vacacionales.

“A mi hija le fallan un poco las matemáticas y el inglés, no tenemos dinero para salir de vacaciones, por eso que mejor que se venga a la escuela a estudiar esas materias, de que se quede en la casa a sólo ver la tele todo el día, es mejor que se venga a estudiar para que no me vaya a reprobar y ya va para tercero”, comentó.