Concierto de Harry Styles en México

CIUDAD DE MÉXICO.- Este año nos enteramos que Harry Styles (ex integrante de One Direction) estrenaría su álbum debut como solista, donde nos prometió influencias de rock de antaño para alejarnos de ese mundo pop de las boy bands, en el que estuvo sumergido desde el comienzo de su carrera. Gracias a su primer sencillo “Sing of the Times” nos demostró tener más talento y éxito que el resto de sus compañeros, y con la llegada del disco homónimo se colocó en listas de popularidad de todo el mundo.

Fue así como Styles agendó unos cuando conciertos íntimos para dar a conocer su trabajo en lugares pequeños, y México fue uno de los primeros países que visitó con una presentación “sorpresa” en el Lunario del Auditorio Nacional. Esto sucedió el pasado 23 de mayo y un fin de semana antes los boletos fueron liberados en las taquillas del recinto con un precio de $500 pesos, lo que ocasionó que se terminaran de inmediato (pues aún conserva a muchos de sus fans). Tristemente el show duró menos de lo esperado, debido a que esto coincidió con el atentado en Manchester y el cantante decidió guardar luto en lugar de celebrar, no sin antes anunciar su próximo regreso.

Aunque tal vez no fue tan pronto como creíamos, ya que Harry Styles acaba de anunciar su nuevo tour mundial –con invitados especiales como Leon Bridges, Kacey Musgraves y hasta… ¿Warpaint?– en el que incluye una fecha el 1 de junio de 2018 en el Palacio de los Deportes. Si el exagerado tiempo de espera para el concierto no fue suficiente, los precios de las entradas incrementaron hasta cuatro veces su valor de $500 a $1,950 pesos.

La preventa para clientes Citibanamex se realizará los días 14 y 15 de junio, mientras que la venta general (si es que quedan boletos) comenzará a partir del día 16. En esta ocasión los precios quedaron de la siguiente forma:

Pista 1: $1,950

Pista 2: $1,550

Pista 3: $1,250

Grada 1: $950

Grada 2: $750

Grada 3: $450

