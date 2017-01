Concacaf desechó fusión con Conmebol; tendría 6.5 cupos para 2026

CIUDAD DE MÉXICO.- La posible fusión de las eliminatorias entre Concacaf y Conmebol para el Mundial del 2026, que ya contará con 48 selecciones, quedó prácticamente descartada por lo que ambas zonas se seguirán eliminando de forma independiente pese al creciente número de pases al máximo torneo a nivel de selecciones.

Dicha situación se platicó durante la cumbre ejecutiva Concacaf-Conmebol que se celebró esta semana en Miami y en donde estuvo presente Gianni Infantino, presidente de la FIFA, para escuchar a presidentes y secretarios generales de todas las federaciones del continente americano.

En dicha cumbre, el presidente de Concacaf, Víctor Montagliani expresó su inquietud por las diferencias futbolísticas entre ambas zonas y en consecuencia la idea de la fusión está casi descartada.

“El presidente de Concacaf fue muy claro y no ve con buenos ojos la fusión, honestamente no creo que pase esa fusión porque las diferencias son grandes a pesar de que jugar ante equipos de Conmebol, desde mi opinión, significaría elevar el nivel de nuestra zona, pero pasarían varios años para competir a excepción de México y Estados Unidos, pero no vi ambiente para que se pueda presentar”, expresó José Ernesto Mejía, secretario general de la Fenafuth a Mediotiempo.