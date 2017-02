Conan O’Brien hace de Televisa su estudio

CIUDAD DE MÉXICO.- El cómico Conan O’Brien grabará un programa en México y presumió su estudio. A través de su cuenta en Twitter, el conductor estadounidense presentó “una probadita” del espacio a sus seguidores.

Follow @teamcoco on #Snapchat to get an inside look at my #Televisa studio. #ConanMexico pic.twitter.com/mYranGIe2Y

— Conan O’Brien (@ConanOBrien) 17 de febrero de 2017