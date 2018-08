Conalep Tamaulipas viaja a Singapur para compartir experiencias de oferta educativa

CIUDAD VICTORIA,TAM.- El Coordinador Estatal del Programa de Inglés de Conalep Tamaulipas, Víctor Hugo Berrones García, resultó seleccionado para representar a México en The Thinking Hands Story: Role of TVET in Singapore’s Social and Economic Development (La historia de las manos pensantes: el papel de la TVET -Educación y Entrenamiento Técnico y Vocacional- en el desarrollo social y económico de Singapur), convocado por el Gobierno de Singapur y cuyo propósito principal es transferir experiencias y conocimientos de modelos exitosos de desarrollo en otros países.

En este curso que se llevó a cabo durante el mes de julio, participaron 23 países. Los asistentes fueron desafiados a “repensar” las nociones convencionales de la educación y formación técnica y profesional para proporcionar soluciones y mejoras para la enseñanza el desarrollo de la educación en cada país.

Para el director General de Conalep Tamaulipas, Agustín De la Huerta Mejía, esta experiencia dejará huella en los más de 9 mil alumnos del Conalep del estado, pues una mejor educación indica mayores oportunidades, académicas, económicas y de bienestar social.

En esta gestión, el Colegio Estatal de Educación Profesional Técnica del Estado de Tamaulipas, ha presentado diversos logros internacionales, destacando el 1er lugar que obtuvieron alumnos del plantel Tampico en la Feria de Proyectos en Argentina, y la estadía de alumnas del plantel Matamoros, en el Campamento Científico en la Ciudad de Nueva York, mismos que fueron explicados en la participación del Coordinador Estatal de Inglés para que sean tomados como modelo de éxito y aplicados en otro países.