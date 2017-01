Con Trump solo queda esperar y ver que hace: CONATRAM

NUEVO LAREDO, TAM.- Como es sabido desde que gano las elecciones Donald Trump, y hasta unas horas antes de su toma de protesta como Presidente de los Estados Unidos de América, ha venido causando expectativa, temor, y polémica su forma de ser, emitiendo odio para los migrantes mexicanos y latinos en general.

Sin embargo desde el punto de vista del empresario y delegado local de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos, A.C. (CONATRAM), Ricardo Martínez Balderas, lo único que queda es esperar y ver cuáles son las acciones de Trump.

“Sin duda nos afectara en todo y a todos, de poner en práctica todo lo que ha declarado el presidente entrante de los Estados Unidos, todos estamos pensando que haremos ahorita, con la entrada del señor Trump, pues que va a pasar nada, no pasara nada, va a seguir igual todo como estamos acostumbrados los mexicanos, el dólar estará caro ya no vamos a cruzar a Estados Unidos a comprar.

“Cosas de importación ya no se compraran, es lo que tenemos que hacer, no debemos adquirir cosas que estén evaluadas en precio del dólar, allá no les afecta en EU que este caro, allá el dólar es el dólar”, comentó Martínez Balderas.