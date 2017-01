Con sólo 12 años, transmite su suicidio por Facebook

GEORGIA.- Katelyn Nicole Davis, una adolescente de Silver Creek, Georgia, se quitó la vida el pasado 30 de diciembre tras haber sido víctima de violación por parte de un integrante de su familia. Su cuerpo colgó durante 20 minutos.

Katelyn era estudiante de la Escuela Secundaria Cedartown, en el Condado de Polk y, según un video que transmitió en vivo minutos antes de sujetar una cuerda a un árbol del jardín de su vivienda, le pidió a su agresor que dejara de ser pervertido delante de sus hermanos pequeños. Entonces él le dijo que se colgara.

El día de su muerte, la menor publicó en redes sociales que se encontraba deprimida y que buscaba el mejor método para matarse. La policía ha iniciado una investigación por el abuso del que Katelyn fue víctima, y asimismo, tomó las medidas pertinentes para que el video deje de circular en la web.

“Perdón por no ser lo suficientemente linda. Perdón por haber entrado en sus vidas para irme tan rápidamente. Perdón por no haber sido lo suficientemente buena. Perdón a todos los que me querían y deseaban. Perdón por parecer una prostituta. Lo siento mucho”.