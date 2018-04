Con Ready Player One, la vieja magia de Spielberg regresa al cine

CALIFORNIA.-Steven Spielberg, de 71 años, se ajustó sus trifocales mientras yo le hacía la pregunta, con una gota de sudor bajando por mi sien.

Estábamos sentados en una sala de conferencias en las instalaciones de Universal Studios, hablando sobre la euforia con que había sido recibida su nueva película de ciencia ficción “Ready Player One” en el Festival de Cine South by Southwest en Austin, Texas, tres días antes. La gente estaba llamando a la película de gran presupuesto un regreso a la gloria de “Jurassic Park” y “E.T., El Extraterrestre”.

El director busca nuevas emociones con su película ‘Ready Player One’.

“Ay, Dios mío, qué noche”, dijo Spielberg, radiante. “¡Sentí como que tenía 10 años otra vez!”.

Pero no había manera de evitar la pregunta desalentadora: ¿se había propuesto demostrar que no había perdido su toque?

Si la gente había salido de la premier de “Ready Player One” diciendo que la vieja magia de Steven Spielberg había regresado, eso significaba que creían que había desaparecido.

“Realmente estoy demasiado ocupado, tanto en mi vida personal como profesional, como para tener tiempo de obsesionarme con el éxito o el fracaso”, respondió Spielberg. “Siempre me estoy moviendo realmente rápido y no miro mucho hacia atrás. Es por eso que no me siento y veo mis películas en una pantalla de cine tras haberlas hecho.

“Siempre me he dicho, ‘nunca me pescaré a mí mismo recordando el pasado con nostalgia’”.

A menos que esté haciendo una película que ofrezca recuerdos nostálgicos.

“Ready Player One” es una adaptación de la novela de 2011 de Ernest Cline, que rebosa referencias a la cultura popular de los años ‘80. El título proviene de las palabras que aparecían en los videojuegos de Atari. La adaptación hace un reconocimiento a los filmes de John Hughes e incorpora el atuendo rojo de Michael Jackson en “Thriller”, a Mechagodzilla y a Chucky. Canciones de Twisted Sister, Van Halen y Joan Jett dominan la banda sonora.

En el film, el adolescente Wade Watts (Tye Sheridan) vive en un sobresaturado parque de casas rodantes en Ohio. El año es 2045, y la gente pasa ahora todo el tiempo usando goggles de realidad virtual y equipo táctil, que les permite explorar un mundo 3D falso llamado el Oasis como si realmente estuvieran allí. El Oasis es un lugar maravilloso donde puedes ser cualquier cosa —de otro género u otra especie— y Wade y su interés amoroso se embarcan en una carrera contra una corporación malvada para resolver una búsqueda de tesoros.

Como realizador, Spielberg siempre ha alternado entre las películas de prestigio y las taquilleras —ofreciendo “La lista de Schindler” y “Jurassic Park” en el mismo año, por ejemplo. Pero últimamente los resultados han sido disparejos. Los últimos tres dramas históricos de Spielberg (“The Post: Los oscuros secretos del Pentágono”, “Puente de espías” y “Lincoln”) han sido éxitos. Al mismo tiempo, sus últimas tres películas dirigidas a las masas cinéfilas no han cumplido con las expectativas. La más reciente, “Mi amigo el gigante” (“The BFG”), fue un fracaso de taquilla en 2016.

Pero el estatus de semidiós de Spielberg en Hollywood no se ha visto afectado por la débil respuesta a sus recientes films de fantasía. Está más ocupado que nunca, con una lista de pendientes que incluye una quinta película de Indiana Jones y un remake de “Amor sin barreras” (“West Side Story”).

“A medida que ha ido envejeciendo, se ha vuelto menos interesado en hacer ‘paseos’ emocionantes para el público y se ha enfocado más en experimentar”, dijo Jeanine Basinger, fundadora del programa de estudios de cine en la Universidad Wesleyan en Connecticut. “Y no todos los experimentos artísticos funcionan”.

Spielberg estuvo de acuerdo con la observación de los paseos emocionantes.

“En todas mis primeras películas, desde ‘Tiburón’ y ‘Cazadores del arca perdida’ hasta ‘E.T.’, estaba contando la historia desde una butaca de cine —desde el público, para el público— y no he hecho eso en mucho tiempo”, reconoció Spielberg. “En realidad, no he hecho eso desde ‘Jurassic Park’”.

-¿Por qué no?

-Porque estoy más viejo, dijo riéndose. “Ahora siento una mayor responsabilidad por contar historias que tengan algún tipo de significado social”.

Sin importar el éxito del nuevo film, Spielberg dijo que el proyecto tuvo un impacto en él como realizador, porque lo hizo querer hacer otra vez más películas que sean un paseo emocionante.

“El poderoso recuerdo de hacer esas películas regresó en mi experiencia al dirigir ‘Ready Player One’ y me hizo recordar lo divertido que era, cuando era un director más joven”, dijo el cineasta.