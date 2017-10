“Con la prepa me alcanzó”, dice diputado que propone renovar cédula

CIUDAD DE MÉXICO.- El diputado federal de Nueva Alianza, Ángel García Yáñez, aseguró que sus estudios de preparatoria le alcanzaron para ser presidente municipal, diputado local y federal.

“Yo tengo derecho también, conforme a la ley, de poder aspirar a un cargo no necesito la licenciatura. Yo gracias a Dios con los estudios que tengo me ha sido suficiente de ser presidente municipal de mi pueblo, Zacualpan de Amilpas, Morelos, diputado local por Yecapixtla, Morelos y soy el primer diputado de Nueva Alianza que gana de mayoría”, dijo.

García Yáñez estuvo involucrado en la polémica este martes debido a que presentó una iniciativa, que se hizo viral en las redes sociales y fue muy criticado debido a que propone que todos los profesionistas renueven su cédula profesional cada seis años, pero él solamente estudio hasta la preparatoria.

Por esto, informó que recibió llamadas para amenazarlo de muerte en su oficina.

“Quiero aprovechar que el día de ayer, me hicieron unas llamadas a mi oficina amenazándome de muerte, eso no puede ser posible. Gracias a Dios, desde la presidencia municipal de mi pueblo, como diputado local y hoy como diputado federal yo no traigo ni chofer ni guardaespaldas, yo tengo la conciencia tranquila”, dijo.

En entrevista con EL UNIVERSAL, García Yáñez informó que no va a “bajar” su iniciativa porque es un asunto noble y ayuda a la actualización de los profesionistas.

En la charla, el legislador detalló que su iniciativa la presentó hace 15 días en la Cámara de Diputados, sin embargo, asegura que lo quieren perjudicar debido a que tiene aspiraciones a la gubernatura de Morelos y en un sondeó salió como el mejor posicionado de sus compañeros.

“Yo lo veo así, porque después de 15 días vienen las críticas, porque la gente de Morelos no se está metiendo en ese tema de la iniciativa, nadie publica eso, todas las personas son de fuera. Desconozco si sean de otro partido u otra persona, pero es, a lo mejor de alguien que también aspira”, dijo el legislador de Morelos.

Reconoce que solamente tiene estudios hasta la preparatoria, sin embargo, él asegura que no es ningún impedimento la preparación académica de un servidor público para proponer una iniciativa noble.

Negó que haya nuevos impuestos detrás de su iniciativa.

“Es únicamente renovar la cédula profesional cada seis años, porque por ahí, se dice que estoy pidiendo un impuesto más, eso es totalmente mentira. La iniciativa todavía no se vota está en observación en la Comisión, yo he subido 25 o 30 iniciativas en los dos años que llevo como diputado y se me han aprobado dos nada más, es la Comisión”, aseguró.