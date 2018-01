Con frío cambian horarios escolares

NUEVO LAREDO, TAM.- A pesar de estar vigente el horario de invierno, lapso en el cual la Secretaría de Educación en Tamaulipas ha dispuesto el ingreso de estudiantes del turno matutino media hora más tarde, en algunas instituciones los alumnos llegan a la hora ordinaria, es decir a la 7:00 de la mañana a secundaria y 8:00 a primaria, pero es importante que sepan que cuentan con media hora de tolerancia en caso de que las temperaturas sean bajas.

Aurelio Uvalle Gallardo jefe del Centro Regional de Desarrollo Educativo en Nuevo Laredo, explicó que fue desde el pasado 7 de diciembre que la Secretaría de Educación en Tamaulipas dio a conocer esta disposición a través de la circular número SET/SEB /31signado por el doctor Julio Herminio Pimienta Prieto Prieto, Subsecretario de Educación en Tamaulipas y entró en vigor el viernes 8.

En nivel preescolar no hay modificación, ingresan a las 9:00 de la mañana.

En lo que se refiere al horario de salida de las escuelas con ingreso modificado, seguirá siendo el mismo, a excepción de las de turno vespertino, en primarias la salida será a las 5:30 y en secundarias se saldrá media hora antes.

“Este horario se aplicará durante todo el invierno para que nuestros alumnos puedan ingresar un poco más tarde y no exponerlos a las bajas temperaturas tan a temprana hora, pero si seguimos pidiendo a los padres de familia que manden a sus hijos debidamente abrigados y a los maestros les pedimos que procuren a los alumnos no exponiéndolos al frío, de ser posible se suprima el descanso y se queden dentro de las aulas”, mencionó.

De ser necesario, los estudiantes pueden portar chamarras que no son el chaquetines, ya que éste es insuficiente para protección de las bajas temperaturas.

“Lo que importa es que alumno vaya debidamente abrigado, nos interesa su salud y que no se expongan, por eso no debe estar prohibido en ninguna institución evitar que lleven chamarras que no son las escolares, sean del color que sean o del modelo”, afirmó.