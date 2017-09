Con esta app no tendrás que escuchar audios en WhatsApp

CIUDAD DE MÉXICO.- Para nadie es un secreto que las notas de voz en WhatsApp son de gran ayuda a la hora de explicar mejor algún acontecimiento, pero también tenemos claro que en ocasiones se vuelven tediosas para quien las recibe por su extensión, porque no está en un lugar apropiado para escucharlas o porque es de los que no le gusta escuchar audios.

Es por eso que llega Transcriber, una aplicación que hace más fácil a los usuarios escuchar un audio, pues se encarga de convertir las notas de voz de WhatsApp en texto. Así, si estas en un lugar poco apropiado para reproducir el audio, por lo menos lo puedas leer y enterarte de qué se trata.

Para disfrutar de esta app, que por ahora solo está diseñado para Android, debes descargar la aplicación en tu Play Store totalmente gratis, luego ingresa a tu WhatsApp y pulsa un audio. Comparte con Transcriber y de inmediato este se abrirá mostrándote el audio convertido en texto. ¡Así de fácil!

La aplicación se mostrará como flotante en la ventana de la pantalla del dispositivo, por lo que no será necesario salir de WhatsApp para usarla.

¡La transcripción no es cien por ciento veraz!

Como todo no es color de rosa, esta aplicación puede tener inconvenientes a la hora de pasar el audio a texto, pues confunde palabras, a veces no capta perfectamente la terminación de palabras, no evita el popular “chulo azul”, si hablan varias personas a la vez no lo capta y no admite palabras vulgares.

Hasta el momento la herramienta ha contado con buenos comentarios de seguidores que ya han hecho la prueba. Sin embargo, es posible que en ocasiones no se haga bien la transcripción si el audio está mal grabado.

¿Qué esperas? Descarga la aplicación y comienza a transcribir audios.