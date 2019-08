Con el calor salen los arácnidos de su madriguera

NUEVO LAREDO, TAM.- Debido a las altas temperaturas que se están registrando en la ciudad, provoca que los arácnidos entre ellos arañas, alacranes, ciempiés entre otros salgan de sus madrigueras, que en un descuido puedan atacar a las personas como sucedió con un niño de cuatro años, mordido por un ciempiés.

El doctor Filiberto Martínez Cuéllar epidemiólogo del Hospital General “Solidaridad”, mencionó que afortunadamente al menor el veneno del ciempiés no le alcanzó a traspasar los tejidos de la piel, por lo que luego de ser atendido, el menor regresó a su casa.

“Por lo que nos dijo la mamá del niño, es que estaba jugando en su casa cuando fue mordido por el ciempiés, por lo que al escuchar sus gritos, y percatarse que había sido atacado por este insecto ponzoñoso lo trajeron al hospital”, indicó.

Agregó que es el primer caso que se presenta en esta temporada, aunque hay casos en que pacientes llegan con síntomas parecidos desconociendo el motivo, por lo que se les administra el medicamento con se tratan este tipo de casos, evolucionando de manera satisfactoria.

Reveló que afortunadamente de este tipo de insectos no han tenido mucha repercusión, ni tampoco ha sido trascendental porque no llegan a inocular demasiado cuando se atienden a tiempo, pero como todo insecto cuando esto no sucede, el veneno traspasa los tejidos, y el daño puede ser más severo y complicado.

Destalló que por las altas temperaturas este tipo de insectos incluyendo las víboras salen de sus madrigueras en busca de alimento, por lo que es importante que los padres de familia estén al pendiente de los niños, que por su edad no miden el peligro.

Martínez Cuéllar indicó que a muchos menores no les dan miedo este tipo de arácnidos, ya que hasta se atreven a tocarlos, y es cuando se presentan las agresiones que en determinado momento pueden ser graves, dependiendo del animal que los ataque.

“Yo recomiendo a los padres de familia visitan lugares que son de esparcimiento o los ranchos, a tener mucho cuidado con sus niños, ya que hay infinidad de animales ponzoñosos que los pueden picar o morder, pro ello es mejor prevenir los riesgos”, concluyó.