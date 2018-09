Con discurso político, Kanye West anuncia cambio de nombre

E.U.-El rapero Kanye West responderá ahora al nombre de Ye. Pero en el terreno político, su apoyo a Donald Trump, una rareza entre las personalidades negras en Estados Unidos, sigue inquebrantable.

“Soy Ye”, escribió en Twitter “la persona anteriormente conocida como Kanye West”.

the being formally known as Kanye West

I am YE

— ye (@kanyewest) September 29, 2018