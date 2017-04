Con desnudos y un falo gigante celebran las Kardashian en México

CIUDAD DE MÉXICO.- Kourtney Kardashian viajó a México para festejar su cumpleaños 38 acompañada por amigas y por su hermana Kim.

Fue la propia Kim quien se encargó de dar detalles de la celebración que incluyó un falo gigante y a Kourtney desnuda.

En su cuenta de Twitter, Kim escribió que estaban tomando clases de “twerking”.

Además publicó una imagen en que se ve a varias asistentes sujetando un pene gigante.



Escribió también que Kourtney no dejaba de hacer vueltas de carro desnuda.

. @sarahrhoward clearly didn't get twerk lessons from @HrushAchemyan pic.twitter.com/J8in3fFM4w

— Kim Kardashian West (@KimKardashian) 25 de abril de 2017