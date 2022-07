Comunidad LGBT+ se lanza contra Yuri

CIUDAD DE MÉXIC.- La cantante Yuri volvió a verse inmiscuida en una polémica con la población LGBT+, tras la salida de un nuevo videoclip.

Y es que, a decir de dicha comunidad, la cantante de 58 años lucra con la población LGBT en su nueva producción ‘Euforia’, en cuyo video aparecen chicos con los colores del arcoíris, la bandera gay por excelencia.

‘Le encanta explotar a la comunidad, le encanta hacerse la progresista en cuanto a temas de derechos humanos se refiere. LGBT’s bailando atrás de ella con banderas arcoíris’, ‘no sirve de mucho incluirla, si sus pensamientos siguen siendo los mismos… solo es una estrategia de venta’, se puede leer entre los comentarios.

La cantante jarocha, quien en el pasado realizó comentarios homofóbicos, ha dicho que ella tiene una forma de pensar diferente.

‘Yo tengo una forma de pensar que hay que respetar, pero yo siempre los he querido y siempre será así’, expuso.

‘Hay algunos que no me quieren por mi forma de pensar, más no de actuar. Ni modo no soy monedita de oro. No hay que generalizar, porque tengo todavía mucho seguidor de la comunidad’, apuntó la cantante a un canal de Youtube.

Los comentarios de la comunidad en contra de Yuri continúan, a pesar de las declaraciones de la intérprete de ‘La maldita primavera’: ‘Si realmente apoyara a la comunidad, no diría comentarios como los hace’.