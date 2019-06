Cómplice de sacerdote siguió ruta de la camioneta de Leonardo: PGJ

Los agentes investigadores no descartan que el homicidio haya ocurrido al interior de la casa del sacerdote

CIUDAD DE MÉXICO.- El vehículo en donde circulaba el cómplice del sacerdote Francisco Javier «N», siguió la ruta de la camioneta del estudiante Leonardo Avendaño, desde el domicilio del imputado hasta el lugar en donde posteriormente dejarían el cuerpo, señaló la procuradora Ernestina Godoy.

Al ser consultada sobre la participación de dicha persona, refirió que aún continúan analizando las imágenes de las cámaras, las cuales no les han arrojado mayor información, pero que ya buscan a la persona que ayudó a escapar al sacerdote.

«Se iban siguiendo, pero las imágenes que tenemos no se ve mayor situación y no hemos podido tener algunos testimonios. Estamos buscando, seguimos las investigaciones, no porque ya pusimos a disposición del juez y nosotros ya dejamos nuestro trabajo», dijo.

Los agentes investigadores no descartan que el homicidio haya ocurrido al interior de la casa del sacerdote, aunque aún continúan haciendo peritajes del automóvil de Leonardo.

Sin embargo, el sacerdote no ha referido mayores datos en sus declaraciones sobre el cómplice.