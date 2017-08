Comparte su conocimiento con alumnas del Ballet Zahyra

NUEVO LAREDO, TAM. – La reconocida y multipremiada bailarina neolaredense Catalina Sepulveda Guerrero, se encontró con las alumnas de Ballet Zahyra a quienes alentó a seguir por el camino del ballet y compartió su conocimiento.

En las instalaciones de la compañía se llevó una breve charla ofrecida por la jovencita y su madre, la señora Gabriela Guerrero, donde ambas dieron cuenta del largo camino que han tenido que recorrer.

Dentro de la plática Catalina resaltó que no ha sido fácil abrirse camino en el ballet, tocando un punto muy sensible como es el bullying.

“Por mi condición física, delgadita, chaparrita, recibía muchos insultos como ‘Come algo’, ‘No te vayas a romper’. Yo llegaba a mi casa, aventaba la mochila por cualquier lado y me tumbaba a llorar.

“Me derrumbaba y ahora me doy cuenta al ver mi cuerpo tan trabajado que eso no es verdad, que he transformado mi cuerpo completamente. Yo siempre quise progresar y por eso siempre pedía que me metieran a otras academias”, expuso.