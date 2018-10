Comparte Sergio Mayer links para bajar libros de manera ilegal

CIUDAD DE MÉXICO.- El diputado federal por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Sergio Mayer, compartió este lunes en su cuenta de Twitter una serie de links para bajar de manera gratuita cientos de libros en formato PDF.

Los enlaces están divididos en temas como salud, filosofía y política, literatura latinoamericana, literatura internacional y textos universitarios, todos reunidos en una página de Blogspot llamada “Librotecarios”; todo indica que los creadores de la página y quienes comparten el PDF no cuentan con permiso de los autores o editoriales para difundir las obras, por lo que la descarga resulta ilegal.

Minutos después, borró el tuit y lo sustituyó por otro con nuevos links y el mensaje: “Excelentes sitios para descargar libros de dominio público, gratis y legalmente”.

Horas antes, Mayer Breton había continuado con la polémica sobre su uso de la palabra ‘librería’ durante un viaje a Estados Unidos, cuando respondió a una crítica con el mensaje: “mi querido Marco, con todo respeto, no todo es México, en la cultura anglosajona el término Biblioteca no existe como tal, allá son Library o librería en inglés o en español. No te dejes llevar por criticas que solo ponen en evidencia a quién las crea”.

Mi querido Marco, con todo respeto, no todo es México, en la cultura anglosajona el término Biblioteca no existe como tal, allá son Library o librería en inglés o en español. No te dejes llevar por criticas que solo ponen en evidencia a quién las crea. https://t.co/Mxmry1VTSZ — Sergio Mayer Breton (@SergioMayerb) 14 de octubre de 2018

La palabra ‘library’ en inglés se traduce al español como ‘biblioteca’, mientras que ‘bookshop’ o ‘bookstore’ se traduce como ‘tienda de libros’.

Fuente: SDP Noticias