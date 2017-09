¿Cómo liberar, por lo menos, 1GB de memoria en el iPhone?

CIUDAD DE MÉXICO.- Existen muchos usuarios que tienen un iPhone de 16GB y constantemente tienen que eliminar archivos para que el teléfono les funcione a la perfección. Para ellos, les tenemos un truco con el cual se puede liberar 1GB de espacio en iPhone, todo esto a través de unos sencillos pasos que les vamos a explicar.

Antes de empezar debes saber que el siguiente método limipia la memoria caché del teléfono, quiere decir que, la música de Apple Music, las fotos o avatares de Twitter o Facebook y otros datos que se quedan guardados para acceder más rápido, serán eliminados.

Pasos para liberar espacio fácilmente en tu iPhone

Paso 1.– Lo primero que harás es ir a Configuraciones / General / Información y debes ver cuánto espacio tienes libre; en nuestro caso tenemos 307MB.

Paso 2.– Debemos dirigirnos a iTunes Store para descargar una película, ésta debe pesar más que el espacio libre que tenemos e intenta comprarla. Al momento de hacerlo verás que aparece un mensaje de “no hay suficiente espacio de almacenamiento para descarga” la película en cuestión y debemos presionar en “Ok”.

Nota: Al no poderse descargar la película no hay ningún cobro, así que por ese aspecto no deben preocuparse.

Paso 3.– Listo, ahora debemos regresar al paso uno y veremos como el espacio que tenemos libre aumentó.

Paso 4.– Lo mejor de este truco es que lo puedes repetir en diferentes ocasiones, de esta manera tu espacio libre se incrementará y así podrás almacenar más archivos.

Así que todos aquellos usuarios que tengan un iPhone de 16GB a partir de ahora saben cómo liberar espacio de una forma rápida.

Fuente: Parentesís