¿Cómo leer la biblia gratuita y eficazmente por internet?

Hay personas que quieren leer la biblia pero no saben cómo empezar. Por ejemplo, tienen inquietud con respecto si empezar a leerla desde Génesis hasta revelación o apocalipsis. Hay otros usuarios que practican la bibliomancia, es decir, abrirla al azar y empezar a leer desde donde la abrieron. Sin embargo, en este post se explicará sobre cómo leerla eficazmente por internet.

Diferentes versiones de la biblia online

Debido a que hay personas que leen la biblia online en los siguientes subtemas se explicará más al respecto.

Biblia Traducción del Nuevo Mundo

Esta biblia fue hecha con mucho esmero por un cuerpo de eruditos bíblicos. En 1953 salió la versión de las escrituras Griegas Cristianas, conocida como nuevo testamento. Más adelante salió las escrituras hebreo arameas, conocidas como antiguo testamento.

Esta biblia consta de letras voladas después de cada cierta cantidad de palabras y referencias. Estas invitan al lector a entender mejor lo que está leyendo. Además, posee apéndices que explican más detalladamente términos que se originan de los idiomas que fue hecha la Biblia.

También, en el medio de las páginas tiene una columna donde dirige al usuario a otros versos de la Biblia. Estos otros versículos interpreta el otro que leyó anteriormente. Es decir, este método permite que la misma biblia se explique por sí sola.

Biblia Reina Valera

La Reina Valera tiene otra versión que es una de las más usadas de la misma, es del año 1960. Específicamente más usada por los evangélicos. Esta biblia originalmente se llamaba Biblia del Oso. Hecha por un español católico muy devoto que después se convirtió a protestante, llamado Casiodoro de Reina.

Este se basó para el antiguo testamento, de los textos Masoréticos y para el nuevo testamento de la TextusReceptus. Antes de la publicación de Casiodor las escrituras bíblicas que exisían en español eran basadas de la Vulgata latina. Esta era usada por los católicos.

Además, fue publicada en la ciudad de Basilea, Suiza en 1569, el 28 de septiembre. Cabe señalar, que esta biblia tiene como sobre nombre Reina Valera por que Cipriano de Valera hiso la primera revisión. Por lo tanto, se conoce como la escuchamos hoy desde el año 1602, Reina-Valera.

Biblia Dios habla hoy

También es conocida como Versión Popular. Esta biblia fue basada del texto masorético para traducir las escrituras hebreas, como también se conoce como el antiguo testamento. Fue hecha por diferentes biblistas de diferentes orígenes religiosos cristianos o diferentes iglesias.

Fue sacada a ala luz por la organización llamada Sociedades Bíblicas Unidas. Está hecha a un lenguaje fácil de entender para todo aquel que entienda el español de América. Para la traducción al español de las escrituras griegas fue basada de diferentes ediciones de griego.

Además, para el antiguo testamento, no solamente se basaron del los textos hechos por los Masoretas. Si no también fue basada de diferentes fuentes.Por ello, según la opinión de expertos el texto masorético en diferentes ocasiones no se entendía con claridad.

Biblia de Jerusalén

Esta versión de la biblia, también conocida como BJ, fue hecha originalmente en francés, que después la tradujeron al español. Fue traducida por la Escuela bíblica de Jerusalén. Tiene notas que llevan al pie de página y paralelos en el margen de las páginas. Cosa que es rico en esta herramienta de entendimiento.

Esta fue editada en francés y se publicó completa en 1956 con el título anteriormente mencionado. En esta edición aportaron sus ideas y conocimientos del idioma 33 traductores muy experimentados. Además, participaron una gran cantidad de profesores universitarios, expertos con el francés.

La edición que fue hecha al francés fue revisada en 1975 compilado en solamente un volumen. Cosa que después fue reeditada en 1998. En el caso del idioma español salieron ediciones y fueron reeditadas desde 1967 hasta el 2009. Cabe mencionar, que la editorial Desclée de Brouwer publicó la versión al español.

Versiones que se pueden leer en internet

Para todas aquellas personas que les agrada leer la biblia pueden leerla cómoda y eficazmente en internet. Todas las versiones que se mencionaron anteriormente se encuentran en las plataformas online. Sin embargo por lo general, no saben cómo empezar a leerla. Pues se recomienda leer primero la vida de Jesús. Como se mencionó, se encuentra en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Dicho esto, se puede emprender una lectura de la Biblia con cualquiera de estas versiones.