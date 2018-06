¿Cómo ganar en GTA San Andreas?

San Andreas no solo está disponible en plataformas de videoconsolas. [Agencias]

CJ está preparado para descubrir la verdad sobre la muerte de su madre, por eso ha vuelto al estado de San Andreas, específicamente a Los Santos. Allí tendrá que reunir a su pandilla y acabar con las bandas enemigas. Para lograr tu cometido, hemos reunido los trucos de gta san andreas más eficaces para descubrir que fue lo que pasó.

San Andreas en Xbox 360

La videoconsola Xbox360 ha ganado popularidad gracias a los videojuegos que se han creado para ella. Entre los más buscados se encuentra gta san andreas. Por tal motivo, te mostramos los trucos de gta san andreas xbox 360. Recuerda que estos son solo compatibles con la consola de juegos, por lo que si tienes otro tipo de consola no servirán de nada los consejos que te damos a continuación.

Recordemos que la serie Grand Theft Auto incluye Vice City, San Andreas y GTA5. Por lo que los trucos pueden ser parecidos en estos casos. Los trucos de gta 5, se toman en cuenta de acuerdo a esta consola que estamos tratando.

Truco para obtener dinero infinito, armadura y salud

Con el fin de ganar 250.000$, aumentar al máximo tu salud y conseguir una armadura al 100%, tienes que presionar los siguientes botones: RT, RB, LT, A. Luego: Izquierda, Abajo, Derecha, Arriba, y repetir, Izquierda, Abajo, Derecha, Arriba.

Si por su parte lo que quieres es tener invencibilidad, debes presionar los siguientes botones: abajo, A, derecha, izquierda, derecha, luego, RT, derecha, abajo, arriba Y. Recuerda que este truco sirve para tener salud infinita. Sin embargo, no te vuelve inmune a las caídas, explosiones o ahogamiento.

Algunos optan por suicidarse, por eso presionan: Derecha, LB, Abajo, RT, luego izquierda, izquierda, RT, LT, LB, Y LT. No obstante, si antes han realizado un truco de salud, este truquito solo servirá para bajar un poco el porcentaje en la barra de la vida.

Truco para obtener armas y municiones

Obviamente para poder jugar San Andreas es imprescindible mantenerse bien equipado en este aspecto. Por tal motivo, tienes a tu disposición tres packs de armas para defenderte de las bandas enemigas.

Pack 1

Este pack incluye un Uzi, un bate de beisbol, un Cóctel Molotov, un rifle, un AK-47, una pistola 9mm, una escopeta y un puño americano. Para obtener este arsenal debes aplicar el siguiente truco: RT, RB, LT, RB, además, izquierda, abajo, derecha y arriba, y de nuevo, izquierda, abajo y derecha, arriba.

Pack 2

Con este pack lograrás tener la motosierra, un subfusil, el rifle M4, la mochila de explosivos C4, una Bazooka, la escopeta de asalto S.P.A.S 12 y una pistola con silenciador. Para guardar todo este combo tendrás que seguir los siguientes pasos: RT, RB, LT, RB, además, izquierda, abajo y derecha, arriba, para luego presionar izquierda abajo, abajo izquierda.

Pack 3

Este pack tiene un lanzallamas, una desert Eagle, una Tec 9, la M4, una navaja, una escopeta recortada, un fusil PSG-1, varias granadas explosivas y un extintor. Si optas por este pack tienes que aplicar el truco: RT, RB, LT, TB, luego izquierda abajo, y derecha, arriba, posteriormente, izquierda abajo, abajo y abajo.

Para GTA 5

A continuación se presenta una lista de trucos para gta 5 en xbox360.

Obtener helicóptero para combate: B, B, LB, B, B, B, LB, LT, RB, Y, B, Y.

Conseguir un avión fumigador: derecha, izquierda, RB, RB, RB, izquierda, Y, Y, A, B, LB, LB.

Conseguir unas balas explosivas: derecha, X, A, izquierda, RB, RT, izquierda, derecha, derecha, LB, LB, LB.

Habilidad para correr rápido: Y, izquierda, derecha, derecha, LT, LB, X.

Habilidad de puñetazos explosivos: derecha, izquierda, A, Y, RB, B, B, B, LT.

San Andreas para Android

San Andreas no solo está disponible en plataformas de videoconsolas. También puedes disfrutar de la emoción que trae CJ para dispositivos móviles. Al descargar gta san andreas apk tienes la posibilidad de recorrer la ciudad en donde quiera que te encuentres.

Para instalar la aplicación es necesario tener Android 4.0 o superior a este. Además, la Apk pesa 26.6MB y OBB 1,76GB. La versión disponible hasta los momentos es la V1.08. No obstante, cabe mencionar que la aplicación apk de San Andreas no es un juego oficial. Además, no se encuentra respaldada por el autor del videojuego.