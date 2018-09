Comisaria de UE se impacienta con Facebook por uso de datos

BRUSELAS.- La encargada de proteger al consumidor en la Unión Europea dijo el jueves que se está impacientando con la falta de acción por parte de Facebook para cumplir con las exigencias del bloque de ser más transparente con el uso de datos.

Vera Jourova dijo que todavía espera resultados de las conversaciones con el gigante de las redes sociales sobre la actualización en sus términos de servicio.

La UE quiere que Facebook les dé a los usuarios más información sobre cómo se utilizan sus datos y cómo trabaja con los desarrolladores externos de aplicaciones, juegos y trivias.

“No negaré que me impaciento porque llevamos casi dos años de conversaciones con Facebook y realmente quiero ver, no el progreso ya que no es suficiente para mí, quiero ver los resultados”, dijo Jourova.