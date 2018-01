Comienzan a formar a ‘mujeres al volante’

NUEVO LAREDO, TAM.- Este lunes 15 de enero, dio inicio el curso teórico para las mujeres que mostraron interés en formar parte del programa “Mujeres al Volante”, teniéndose el registro de 32 mujeres mismo número que estaría participando en los cursos teórico y práctico.

“Prácticamente este curso abarca lo que es leyes y reglamentos de transporte, manejo a la defensiva, mecánica en general, también tenemos aspectos ecológicos, trato a usuarios, pero esencialmente el manejo, que a donde nos enfocaríamos más, buscando que se familiaricen lo más pronto posible las damas”, precisó Víctor Galindo delegado del Transporte en Nuevo Laredo.

El curso es para que las interesadas puedan ser conductoras, como se manejó en un principio de los camiones urbanos, abarcando lo que podría ser también operadoras de taxis, camiones escolares y de transporte de personal.

Al concluir la primera semana del curso teórico, se dedicaría la siguiente semana a lo que es práctica de manejo, contemplando extender el curso práctico hasta que las mujeres participantes obtengan la mayor confianza para seguir con el programa de preparación.

“Es preciso que sepan que el programa se abrió enfocado a mujeres, pero la falta de operadores es aún más grande, así que si hay caballeros, que quieran tomar los cursos pueden acompañarnos, precisamente aquí en el Instituto Municipal de la Mujer, y porqué, no ser conductor del auto transporte urbano”, mencionó.

Sin duda las mujeres que asistieron al inicio de curso, demostraron un gran interés, y ganas de llegar a ser conductoras del transporte, ya que durante el curso se aplicaron y fueron atentas al mismo, por ser esencial tener el conocimiento teórico.

“Yo pues únicamente he conducido mi propio vehículo, y algunas veces he manejado el tráiler con mi esposo, vi esta posibilidad y quiero intentarlo y porqué no llegar a conducir una unidad del transporte público. Estoy consciente de la responsabilidad que esto implica, pero también estoy segura que podemos como mujeres lograrlo, y sobre todo dar una mejor atención a los pasajeros, adultos mayores, y gente con capacidades diferentes”, finalizó Sanjuanita Ríos Garza.