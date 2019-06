Comienza producción precuela de GoT

CIUDAD DE MÉXICO.-La filmación de la precuela de Game of Thrones comenzó en Irlanda del Norte, informó Daily Mail.

Según reportes, equipos de HBO ya se instalaron en Belfast y otros puntos del país.

Según reportes de The Belfast Telegraph, las grabaciones comenzaron la semana pasada en la costa norte y una locación secreta en el condado Down, aunque no se pudo confirmar qué actores estuvieron presentes.

La nueva serie, aún sin nombre oficial, será protagonizada por Naomi Watts.