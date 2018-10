Comercio, firme aún con TLC 2.0: México a China

CIUDAD DE MÉXICO.-El secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, aseguró a su homólogo chino, Wang Yi, que el nuevo acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (USMCA, por sus siglas en inglés) no limita las relaciones económicas con la República China.

A través de un comunicado, la SRE dio a conocer que ayer, durante una llamada telefónica cordial, Videgaray destacó que México es una nación soberana y libre de decidir con qué países tener tratados de este tipo.

“Ninguna de sus disposiciones (del USMCA) constituye un obstáculo para las relaciones bilaterales o los intercambios económicos que México mantiene de manera soberana con otras naciones”, sostuvo.

El canciller también afirmó que el país “está muy orgulloso de la asociación estratégica integral que lo vincula a China, así como su convicción de que las relaciones bilaterales continuarán creciendo y fortaleciéndose en el futuro”.

Por su parte, el ministro Wang Yi expresó que la relación con México está en su mejor momento; resaltó que ambos países han logrado importantes avances en materia de cooperación, inversión, conectividad aérea que facilitará las corrientes turísticas y mayores intercambios culturales.

El capítulo 32 del USMCA señala que los firmantes se comprometen a dar a conocer negociaciones con economías que no sean de mercado; como parte de las Provisiones Finales, al menos tres meses antes de comenzar negociaciones, un país debe informar a sus contrapartes la intención de diálogo de libre comercio con una economía que no es de mercado, como China o Venezuela. También presentar objetivos y, no más de 30 días antes de firma, dar la oportunidad de revisar el texto completo.

En los últimos días, el titular de la Secretaría de Economía, Ildefonso Guajardo, aclaró que el nuevo tratado de Norteamérica no impide que México tenga acuerdos comerciales con China.

“Lo que sí les puedo decir, a lo que sí nos comprometimos dados los problemas que tiene China con subsidios y acceso de producción, es que tenemos la obligación de informar a nuestros socios 30 días después de hacer un acuerdo.

“Los socios se reservan su derecho de que si no están de acuerdo de seguir en este tratado, pueden optar por salirse, pero esa opción siempre ha existido en la cláusula 2205; el derecho absoluto y soberano de hacer un acuerdo con quien queramos se mantiene”, subrayó.

A principios de este mes, también el presidente nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación, Luis Alonso Aguirre Lang, indicó que el acuerdo entre Estados Unidos-México-Canadá no restringe ningún tipo de trato comercial con China y Venezuela.

Certidumbre en Puebla

El presidente del consejo agropecuario de Puebla, José Ignacio Menéndez Priante, afirmó que el acuerdo comercial dará certidumbre al sector porque ampliará oportunidades de exportación.

Resaltó que Puebla exporta actualmente, según cifras generadas por la Secretaría de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial, más de un centenar de productos entre frutales, hierbas aromáticas, hortalizas, cítricos y granos a regiones de Europa, Asia, Estados Unidos, Canadá, Centro y Sudamérica, lo que en 2017 rebasó 519 millones de dólares.

Entre los beneficios del acuerdo destacó que se retirará la propuesta de estacionalidad, que buscaba impedir la exportación de productos alimentarios mexicanos durante algunas épocas del año a Estados Unidos.

El secretario de Comercio de EU, Wilbur Ross, dijo que la provisión de resguardo para disuadir acuerdos con China puede replicarse en otros tratados.

Afirmó que la disposición era “una medida para intentar cerrar vacíos” en acuerdos que han servido para “legitimar” prácticas comerciales.

El secretario de Hacienda, José Antonio González Anaya, se reunió con el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, para discutir sobre el USMCA.

