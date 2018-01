Comentaristas evitan referencia de “presidencial” a Trump

NUEVA YORK.- El martes por la noche, parecía que muchos de los comentaristas encargados de analizar el discurso sobre el Estado de la Unión tenían prohibido mencionar la referencia “presidencial” de Donald Trump.

Eso fue exactamente lo que algunos detractores de Trump intentaron inculcar en los comentaristas, exhortándolos de antemano a no dejarse seducir por un discurso meloso, una forma inusual de tratar de influir en los hacedores de la opinión pública en estos tiempos de profundas divisiones políticas.

A la hora de evaluar el discurso, Chris Wallace de Fox News usó otro término: “poderoso”. En el mismo estudio, Juan Williams dijo que no comprendía por qué algunos demócratas abandonaron el recinto tras el discurso “belicoso” de Trump. “Partidista” fue el término más invocado: los comentaristas fueron tan incapaces de encontrar un terreno común en sus análisis como los políticos a los que cubren.

El empeño en evitar “presidencial” provino de los elogios que recibió Trump tras un discurso ante el Congreso el año pasado. Van Jones de CNN, Tom Brokaw de NBC y Wallace usaron ese término para describir el tono moderado del discurso, en fuerte contraste con el estilo cáustico usado por Trump en la campaña y en sus tuits. El reciente discurso de Trump en el foro económico mundial de Davos generó una dinámica similar.

Eso causó preocupación a los detractores del presidente. Brian Klaas, autor de “The Despot’s Apprentice: Donald Trump’s Attack on Democracy” (El aprendiz de déspota: el ataque de Donald Trump a la democracia) dijo en un tuit dirigido a los “comentaristas crédulos” que hablan de Trump como presidencial: “te hace quedar como un idiota”.

La columnista Michelle Goldberg, del New York Times, escribió: “Suplico a mis colegas comentaristas que no se emocionen demasiado si Trump logra leer de un TelePrompter sin echar espumarajos por la boca ni decir nada abiertamente racista. Por bien que recite su guion… eso no le dará hechuras de presidente”. Un teleprompter es un dispositivo electrónico que permite a los políticos, presentadores de premiaciones, conductores de noticiarios y otros oradores leer un texto preparado. Debido a su configuración, la audiencia apenas puede percibir que están leyendo.

De acuerdo con Frank Sesno, experiodista de CNN y ahora profesor de la Universidad George Washington, todo esto refleja la polarización reinante, pero cree que fue un buen consejo, para que los comentaristas piensen antes de hablar.

“El buen análisis es importante”, dijo. “Pero el comentario irreflexivo no agrega demasiado”.

“Los comentaristas deberían tener la libertad de llamar a las cosas tal como las ven”, dijo el exsenador Rick Santorum, un republicano de derecha que se enfrentó con Van Jones _quien se autodefine como un “demócrata liberal”_ ante las cámaras de CNN el martes por la noche. Las exhortaciones a evitar el término “presidencial” provienen de quienes no terminan de aceptar que Trump es el presidente, afirmó.

“Para mí, demuestra que hay gente tan obsesionada con la conducta de este presidente que quieren desconocer todo lo que hacen él y su gobierno, y reducir su presidencia a su cuenta de Twitter”, dijo Santorum.

Añadió después del discurso que el tono de Trump fue encantador, que “hizo que uno se sintiera bien de ser estadounidense”.

No a todos: según George Stephanopoulos, de la cadena ABC, era evidente que Trump no logró unificar a su auditorio en vivo.

“Creo que este presidente de la telerrealidad intentaba crear una nueva realidad, una nueva realidad política propia”, dijo Norah O’Donnell de CBS. “Y de alguna manera trataba de borrar esos tuits tan divisionistas y tratar de encontrar una nueva manera de comunicarse con el pueblo estadounidense, pero eso no borra lo que ha sido su trayectoria”.

Chuck Todd, de la NBC, dijo que no sabía si el Donald Trump que apareció el martes sería capaz de influenciar a los estadounidenses “porque no se le ve con mucha frecuencia”.

Eso era justamente lo que deseaban los detractores: esperar a ver qué sucede en los próximos días antes de juzgar el verdadero impacto del discurso sobre el Estado de la Unión.

“Éste es un discurso que no será recordado por mucho tiempo”, las palabras de Trump se elevarán como el humo de una fogata y se desvanecerán, dijo Steve Schmidt, estratega del Partido Republicano, en MSNBC.

“Veremos la imprudencia habitual, la imprecisión, el tuit irresponsable que borrará de nuestras mentes este momento de supuesta normalidad y sospecho que sucederá bastante rápidamente”.