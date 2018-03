Combaten obesidad entre derechohabientes del Issste

NUEVO LAREDO, TAM.- A través del programa de Prevención y Regresión de Sobrepeso y Obesidad del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (Issste), a cargo del nutriólogo, Erik Gerardo Gutiérrez Soto, está realizando visitas a dependencias donde hay derechohabientes del instituto donde brinda pláticas de nutrición.

El nutriólogo mencionó que se optó por visitar estas dependencias gubernamentales, porque muchas de las veces los trabajadores carecen de tiempo para acudir a consulta, por lo que se trata de brindarles orientación nutricional a base de pláticas.

Añadió que muchos trabajadores han mostrado interés por el cuidado personal, aunque el porcentaje es variado en estas visitas que ha tenido a detectado a personas que padecen sobrepeso, aunque lo que más detecta en estas dependencias son los malos hábitos alimenticios, por parte de los trabajadores.

Destacó que muchos de ellos tienen un alto consumo de refrescos, que tienen un alto contenido de azúcares, además de que no hay tiempos de comida. Todo esto en un inicio puede afectar lo que es el aumento de masa corporal, y aumento de peso.

Precisó que quienes no cuiden esta problemática los puede llevar a padecer ciertas enfermedades, entre ellas la diabetes, hipertensión, triglicéridos además del colesterol elevado, y si no lo controlamos o si ya se padecen, se puede llegar a un descontrol.

“Es muy importante tener precaución en esto, porque he notado un alto consumo en lo que es el refresco, hay personas que toman hasta tres o cuatro litros diarios de refresco, una persona me llegó a mencionar que tomaba a diario hasta ocho litros de refresco, esta persona no tomaba nada de agua”, subrayó.