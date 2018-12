Comapa mantiene atención al público en periodo vacacional

NUEVO LAREDO,TAM.-Personal de las áreas administrativas y operativas laborarán en horario normal a excepción de los días 24 y 31 de diciembre, días en los que trabajarán de 8 de la mañana a 12 del mediodía y los días 25 de diciembre y 1 de enero sólo equipos operativos estarán de guardia para asegurar el suministro de agua a los hogares. El área operativa trabaja las 24 horas del día los 365 días del año.

Rodolfo González Morales, Gerente general de COMAPA, informó que la dependencia brinda sus servicios de manera normal esta temporada, ya que es cuando los usuarios aprovechan sus vacaciones y aguinaldos para poner al corriente sus cuentas o bien hacer trámites que no pueden hacer en otras fechas.

“Los usuarios pueden aprovechar que el programa del 100 por ciento de descuento en recargos está vigente y al utilizarlo pueden hacer un convenio de pago o bien liquidar su cuenta; lo importante es que inicien el año 2019 sin adeudos”, mencionó el gerente.

En Planta Centro ubicada en Victoria 4610, Caja Palacio en Calle González y Camargo sector Centro y tanque Matamoros en Luis Caballero 2002, colonia Palacios, los horarios de oficina son de lunes a viernes de 8 de la mañana a 3 de la tarde mientras que la Caja recaudadora de Paseo Reforma de lunes a viernes de 9 am a 5 pm, sábados de 9 am a 4 pm y domingo de 9 am a 2 pm.

COMAPA cuenta con un cajero automático disponible las 24 horas del día los 7 días de la semana para aquellas personas que deseen hacer sus pagos a cualquier hora del día ubicado en Victoria 4610.