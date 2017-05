Colombia necesita un Chávez, asegura Nicolás Maduro

MÉXICO.-El presidente venezolano Nicolás Maduro lamentó este domingo las intromisiones de su homólogo colombiano Juan Manuel Santos, a quien le pidió dedicarse mejor a la política interna, además de asegurar que su país vecino necedad de “un Chávez”.

Durante su programa televisivo “Los domingos con Maduro”, el mandatario le declaró a Santos: “coge mínimo (réstale intensidad) Santos, coge mínimo compadre que la tienes bien fea en Colombia. Dedícate a gobernar y a resolver tus asuntos en Colombia”.

Además, pidió que “dejen quieto a quien quieto está”.

“Se lo digo a la oligarquía de América Latina, a la oligarquía colombiana, le digo desde aquí: no se metan con el movimiento bolivariano, revolucionario de Venezuela, no se meta con nosotros, les puede salir muy mal la jugada”, advirtió.

También pidió a Santos atender ”los asuntos del desempleo, de la educación, del hambre, de la miseria, de la falta de salud que hay en Colombia”. “Y no te metas con Venezuela que yo no me meto con Colombia”, reclamó, y amagó:

“No se metan con la patria” de Simón Bolívar. “Oligarquía colombiana, temblad. Aquí está el pueblo de Venezuela. Nosotros no nos metemos en Colombia con nadie, resuelvan los problemas que tienen”, afirmó, para luego denunciar que Colombia tiene “30 % de desempleo abierto, miseria 50 %”, y la “producción de drogas ha aumentado el 40 %”.

“Cuidado les sale un Chávez en Colombia, Colombia lo que necesita es un Chávez para que ustedes vean cómo ese pueblo se va detrás de ese Chávez. No se meta con nosotros, no me busquen la lengua, que tengo muchas verdades que revelar y decir, déjenme quieto”, remató.

Fuente: SDP