Colegio prohíbe a niños usar shorts y les propone faldas

INGLATERRA.-En medio de las altas temperaturas en distintas regiones del mundo, el colegio Chiltern Edge School, ubicado en el distrito de South Oxfordshire, en Inglaterra, prohibió a sus alumnos hombres usar shorts o pantalones cortos, debido a que estos no forman parte del uniforme autorizado.

Sin embargo, la escuela les ofreció una alternativa: llevar faldas. La sugerencia obedece a que esta prenda sí forma parte de los códigos de vestir permitidos, los cuales consisten en pantalón largo para ellos, falda para ellas y saco americano para ambos.

El colegio dijo que con base en sus políticas igualitarias, si uno o varios alumnos llevan falda a clase, no estaría infringiendo ninguna regla.

“Me dijeron que los pantalones cortos no son parte del uniforme, me indigné”, dijo un padre de familia a The Daily Mail. “Pero, según me han dicho, (mi hijo) puede ir con falda”.

En esta temporada, en el distrito de South Oxfordshire se ha registrado una temperatura máxima de 26 grados, que para los habitantes de la región implica un gran nivel de calor.

El caso recuerda a lo ocurrido en junio pasado en la Academia Isca en la ciudad suroccidental de Exeter, en Gran Bretaña, cuando los niños encontraron una forma novedosa de evadir las estrictas reglas de uniforme escolar que prohíben el uso de shorts, en momentos en que el país sufría una intensa ola de calor: usar faldas en lugar de los pantalones grises.

Uniforme neutro

El año pasado, el colegio Priory, también de Reino Unido llamó la atención mundial al establecer un uniforme neutro para con el propósito de “solucionar problemas de desigualdad y decencia”.

La vestimenta se conforma ahora de pantalón gris, zapatos negros, camisa y corbata.

La medida surgió en el contexto de la cada vez más creciente preocupación de las escuelas por atender las necesidades de los estudiantes transgénero.

Además del uniforme neutro, otros colegios han implementado lavabos unisex, además de permitirle a sus alumnos llevar faldas o pantalones, según se sientan cómodos.