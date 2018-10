Colapso de piso durante fiesta en Carolina del Sur

E.U.-El piso de una casa club en un condominio cerca de la Universidad de Clemson de Carolina del Sur se derrumbó durante una gran fiesta privada el domingo por la madrugada provocando que decenas de personas cayeran al sótano heridas.

Alrededor de 30 personas fueron llevadas a hospitales locales después de que el centro del piso se derrumbó en la casa club cerca de la universidad de Carolina del Sur. La policía de la ciudad de Clemson dijo que nadie había quedado atrapado y que ninguna de las lesiones parecía ser potencialmente mortal en ninguno de los afectados.

En videos publicados en las redes sociales se observa el momento en que una gran parte del primer piso se cae mientras la gente baila, lo que hace que muchos de ellos caigan al piso de abajo.

La estudiante de segundo año de Clemson, Larissa Stone, le dijo al Independent Mail de Anderson que la sala estaba “llena” y que se escuchaba una canción popular cuando se derrumbó el piso.

“Todos estaban saltando cuando, literalmente, todo el piso se derrumbó “, dijo. “Sucedió tan rápido. Me puse de pie, y todos estaban tratando de salir. Las personas estaban bajo otras personas. Había personas heridas y sangrando. Tenía sangre en mis zapatillas. Fue realmente espantoso “.

Los asistentes a la fiesta gritaban tras el colapso y quienes no cayeron veían al piso de abajo conmocionados. Algunas personas que se encontraban al margen sacaron sus teléfonos celulares para registrar el impresionante accidente.

Un testigo que asistió a la fiesta dijo que la gente estaba saltando y escuchó un repentino “boom”.

La policía dijo que la casa club en The Woodlands, a unas tres millas de Clemson, había sido arrendada para una fiesta privada.

El administrador de la propiedad, Tal Slann, reveló que el complejo de condominios fue construido en 2004-2005 y que no podía comentar si había un límite en el número de personas que se suponía que iban a usar la casa club al mismo tiempo.

Slann envió a los residentes de The Woodlands un correo electrónico que decía que el piso frente a la chimenea de la casa club se había derrumbado durante una fiesta.

“La casa club será inspeccionada por ingenieros estructurales tan pronto como sea posible. A partir de ahí, la asociación de propietarios determinará cómo reconstruirla para que sea segura para todos los residentes. Nuestros pensamientos y oraciones están con todos los que fueron heridos y nos disculpamos por cualquier inconveniente” se lee en el correo electrónico.

INSANE party at the Woodlands last night leads to FLOOR COLLAPSING. Hoping everyone that was there is okay. pic.twitter.com/CqtnkHG4WU

— ETIENNE FOR HEISMAN (@BarstoolClemson) 21 de octubre de 2018