Colaborará Municipio con ITEA para reducir el rezago educativo

El alcalde Enrique Rivas, firmó un convenio para brindar todas las facilidades al personal municipal que no ha concluido sus estudios básicos para que lo haga a través del Instituto Tamaulipeco de Educación para Adultos.

NUEVO LAREDO, TAM.- En Nuevo Laredo existen más de seis mil personas que no saben leer ni escribir, por lo que el gobierno municipal, en su compromiso con la educación, firmó este viernes el convenio de colaboración: ‘El Buen Juez’, con el Instituto Tamaulipeco de Educación para Adultos (ITEA), con el que se apoyará a empleados municipales a concluir sus estudios de primaria y secundaria.

El presidente municipal, Enrique Rivas Cuéllar, destacó que este gobierno se ha caracterizado por impulsar de manera frontal el tema educativo y como bien se denomina el programa, ‘El Buen Juez’ por su casa empieza, se otorgarán las facilidades a los empleados municipales para que concluyan su educación básica.

“Se proporcionarán todas las facilidades al personal que labora en la administración municipal para que aquellas personas que no han tenido la oportunidad de concluir sus estudios de primaria y secundaria, a través del ITEA puedan hacerlo y así obtener su certificado”, afirmó el alcalde.

Las clases para el personal del Ayuntamiento se impartirán en los próximos días en las oficinas del gobierno municipal, o bien los empleados podrán incorporarse a los círculos de estudio que el ITEA tiene distribuidos en diferentes sectores de la ciudad.

Por su parte, el director general del ITEA, Roberto González González, destacó la labor del gobierno municipal por su apoyo para abatir el rezago educativo que existe en Tamaulipas, donde, de acuerdo a las estadísticas, existen 70 mil personas que no saben leer ni escribir; 300 mil no concluyeron su primaria y una cifra similar no terminó su secundaria.

Con la firma de este convenio, los empleados municipales podrán obtener su certificado de educación básica en un lapso de seis meses a un año y medio, dependiendo del grado de escolaridad en que el trabajador haya truncado sus estudios.

En la firma del convenio estuvieron presentes el secretario del Ayuntamiento, Raúl Cárdenas Thomae; la coordinadora de personal del municipio, Nancy Curiel Vargas; la coordinadora de la Zona Nuevo Laredo del ITEA, Verónica Flores González; los asesores del ITEA Héctor Hernández Molina y Héctor Izaguirre Castro.