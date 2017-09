Coepris espera instrucciones sobre la Seven Up

NUEVO LAREDO, TAM.-La Comisión Estatal para la Protección de Riesgos Sanitarios (Coepris) local, espera instrucciones por parte de la dirección de Coepris estatal, para realizar verificaciones de lo que son las bebidas gaseosas, que elabora Pepsi Cola.

Ello debido a que supuestamente en Mexicali Baja California, ya murió una persona después de ingerir un refresco de Seven Up, además se informa que cuando menos otras 10 personas se encuentran internadas por esa misma causa.

Cesar Alfredo Avitia Treviño, verificador de esa dependencia, mencionó que se a enterado por medio de las redes sociales de esa problemática, sin embargo Coepris Tamaulipas no les a emitido alguna información o recomendación hasta el momento.

“Si me dí cuenta que la Cofepris estuvo viendo ese problema, pero por lo que dicen en las redes sociales, pero hasta el momento yo no e visto nada oficial, entonces hasta el momento Coepris del estado no nos a dicho nada al respecto”, indicó.