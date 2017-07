Coche bomba deja al menos 24 muertos en Somalia

SOMALIA.-De acuerdo con un funcionario de la región de alto nivel, el número de muertos por la explosión de un coche bomba cerca de la estación de la policía en la capital de Somalia podría ser de 24, luego de que el primer ministro Hassan Ali Khaire expresó su beneplácito porque Mogadiscio no registraba ataques en el último mes.

El atentado explosivo, cuya autoría no se ha atribuido ningún grupo por ahora, se registró en el distrito central de Waberi, cerca de un concurrido mercado y en medio del intenso tráfico vehicular del mediodía.

Trabajadores de rescate y civiles voluntarios llevaron cuerpos ensangrentados de las víctimas y heridos a varios hospitales cercanos, en medio del temor de que se produjera otra explosión, como ha sucedido en ocasiones anteriores.

La explosión del coche bomba se produjo en medio de tráfico vehicular y mientras que los soldados estaban supervisando a los vehículos que circulaban en una intersección cercana.

Just a another day in #Mogadishu

#explosion pic.twitter.com/9kpSAZjsAs

— Shakur99 (@ahurie1) 30 de julio de 2017