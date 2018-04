Cobat 01 facilita trámite del certificado

NUEVO LAREDO, TAM.- La tramitación del certificado, una vez que se egresa del Colegio de Bachilleres de Tamaulipas 01(COBAT 01) tiene un costo de 950 pesos, pero no es obligatorio que el padre de familia lo trámite y haga el pago.

María Guadalupe Pérez Perales, directora de esta escuela, explicó que es un trámite que no es obligatorio y que cada año se realiza.

“Es un trámite que no es obligatorio, es un trámite que se realiza en Ciudad Victoria y es para que el certificado tenga validez oficial, pero es opcional si el padre de familia quiere hacerlo o no. Si no lo quieren, adelante se les entrega el certificado sin la legalización y no hay ningún problema, es un trámite que cada año se ha realizado”, señaló.