Coaches de “La Voz” querían a la nieta de Pedro Infante

CIUDAD DE MÉXICO.- Lupita Infante se graduó en Etnomusicología y ya cuenta con un disco muy mexicano.

Lupita Infante apareció la semana pasada en la primera emisión de “La Voz… México” y llamó la atención con su voz, la pelea de los coaches por ella y el ser nieta de Pedro Infante, más adelante se haría un comparativo entre ella y Thalía, a lo que la joven cantante responde.

Nacida en Los Ángeles, graduada en Etnomusicología e interesada por México, la joven cantante también sabe que ser nieta de Pedro Infante podría funcionar de forma negativa.

“Siempre he tenido eso en mente, como que por ser nieta de Pedro pueden llegar a pensar algo así (negativo) pero creo que siempre he estado de una u otra forma involucrada con la música, desde muy chiquita me ha gustado y aunque comenten que me cuelgo del apellido creo que siempre va a haber comentarios así. Si estás haciendo lo que amas y te apasiona entonces no tienes por qué sentirte mal”.