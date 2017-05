CNN se niega a difundir anuncio de Trump

WASHINGTON.- La campaña de reelección de Donald Trump criticó a CNN este martes, alegando que el medio de comunicación se negó a difundir un anuncio sobre los primeros 100 días del magnate como presidente.

La campaña Donald J. Trump for President, Inc, en un correo electrónico enviado a sus seguidores, llamó a CNN “noticias falsas” (fake news), una frase habitual del presidente para referirse a los medios con los que no concuerda.

“Es absolutamente vergonzoso ver a los medios de comunicación bloquear el mensaje positivo que el presidente Trump está tratando de compartir con el país”, dijo Michael Glassner, director ejecutivo de la campaña, en un comunicado. “Está claro que CNN está tratando de silenciar nuestra voz y censurar nuestra libertad de expresión porque no encaja en su narrativa”.

Parte del anuncio en cuestión ataca a los medios de comunicación, deletreando las palabras “noticias falsas” y diciendo: “No lo sabrías al ver las noticias”.

La cadena solicitó que la campaña eliminara el gráfico llamando a los principales medios de comunicación “noticias falsas”, dijo una portavoz de CNN en un correo electrónico.

“Los principales medios de comunicación no son noticias falsas, y por lo tanto el anuncio es falso y por política será aceptado solo si se elimina ese gráfico”, dijo la portavoz.

El anuncio publicado por el equipo de Trump asegura que los primeros días del gobierno fueron un éxito:

Luego de destacar sus triunfos, culpa a los medios de comunicación de ocultar esos logros.