Club Rotario dona tinacp al Hospital Materno Infantil

NUEVO LAREDO, TAM.- El Club Rotario Villas de Nuevo Laredo donó al Hospital Materno Infantil, un tinaco con capacidad para almacenar 10 mil litros de agua, con el cual ya no tendrán la falta del vital líquido, problema que se tenía durante muchos años.

Sara María Alvarez Mendiola presidenta del Club Rotario “Villas de Nuevo Laredo”, mencionó al respecto que en esta ocasión como en otras tantas, están apoyando al nosocomio con la donación del tinaco con una inversión del alrededor de 15 mil pesos.

“Ya con este son cinco tinacos que donamos a diferentes instituciones y escuelas de la ciudad, para hacer este tipo de donaciones hacemos una rifa en diciembre que es la del automóvil, es la captación de recursos que tenemos más fuerte, y la venta de basares que hacemos para apoyar a la comunidad más vulnerable”, expresó.

Agregó que como han estado apoyando al director del hospital, él les comentó que les hacía falta un tinaco, ya que en más de tres ocasiones se habían quedado sin agua, teniendo que hablar al municipio para que por medio de pipas los auxiliaran, por lo que decidieron hacer esta donación.

Destacó que el club tiene más proyectos en puerta como lo es al poder ayudar a una escuelas, además han hecho la contratación de un maestro de música donde muchos niños son beneficiados, así como una próxima entrega de alrededor de 300 mezabancos, a instituciones educativas, entre otros apoyos.

Por otra parte el doctor, Jorge Pérez Santos director del hospital, dijo estar muy agradecido con el club y con Dios, ya que todo lo que se hace pensando en el prójimo, va en beneficio de la comunidad, lo que se les habrá de revertir en bendiciones.

Precisó que en 16 meses que tiene al frente como director del hospital, se terminó el agua de la cisterna hasta en cuatro ocasiones, por la demanda de pacientes que tienen de manera continua, por lo que un hospital donde quiera que se encuentre, no pueda estar ni un minuto sin energía eléctrica, y sin agua.

“Con esta donación de este tinaco, viene a solventar y a quitarnos un apuro cuando nos dicen que no tenemos gota de agua, ya que con esta donación ya no vamos a padecer la falta del vital líquido, cuando se terminaba al agua, le pedía auxilio al presidente municipal Enrique Rivas Cuellar, y me mandaba una pipa”, apuntó.