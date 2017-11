Club de Trump contratará empleados extranjeros

ESTADOS UNIDOS.- El club Mar-a-Lago del presidente estadounidense Donald Trump recibió permiso del gobierno federal para contratar temporalmente 70 empleados extranjeros de servicio durante la temporada, luego que los administradores dijeron que no hay suficientes estadounidenses calificados, dispuestos y disponibles para el trabajo.

La contratación de extranjeros en club de lujo de Trump en Florida en los últimos años fue duramente criticada por sus oponentes en la campaña electoral del 2016 luego que él fustigó a compañías por sacar empleos de Estados Unidos y a otros por contratar a inmigrantes ilegalmente en el país. En los debates de las primarias republicanas, Trump defendió las contrataciones en Mar-a-Lago, diciendo que no había suficientes estadounidenses aspirando a esos empleos de bajo nivel y que si sus administradores no reclutaban fuera del país “mejor cerramos las puertas”.

La portavoz de la Trump Organization, Amanda Miller, no respondió a llamadas y mensajes electrónicos esta semana en busca de comentario. Janine Gill, directora de personal en Mar-a-Lago, tampoco respondió a llamadas. Trump ha visitado Mar-a-Lago siete veces desde su toma de posesión el 20 de enero y se espera que regrese esta temporada, quizás para el Día de Acción de Gracias.

Bajo pedidos aprobados por el Departamento de Trabajo, Mar-a-Lago puede contratar a 35 camareros extranjeros, 20 cocineros extranjeros y 15 mucamas extranjeras para dar servicio a sus 500 miembros a partir de este mes y hasta el 31 de mayo. Los camareros recibirán 11,88 dólares por hora sin propinas, los cocineros 13,34 dólares por hora y las mucamas 10.33 dólares por hora. De acuerdo con estadísticas del departamento, los salarios de camareros y cocineros son ligeramente más altos que el promedio nacional y los de las mucamas ligeramente más bajos.

Mar-a-Lago ha hecho pedidos similares en años recientes, desde 88 empleados en el 2014 hasta 64 en el 2016.

Muchos otros clubes y hoteles en el condado Palm Beach County reciben anualmente aprobaciones similares del gobierno federal, incluyendo para 141 empleados extranjeros en The Breakers, el histórico hotel de playa cerca de Mar-a-Lago, y 65 para The Polo Club of Boca Raton. Todos ofrecen salarios similares a los de Mar-a-Lago, de acuerdo con las estadísticas del Departamento del Trabajo. La temporada pico en el área comienza alrededor del feriado de Acción de Gracias y termina cerca de la Semana Santa.

Los trabajadores son contratados según el programa de visas H-2B, que es para empleados de temporada, no agrarios.