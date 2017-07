Clausuran guardería por irregularidades

NUEVO LAREDO, TAM.- Como resultado de los operativos de revisión a guarderías y estancias infantiles, la Dirección de Protección Civil y Bomberos, clausuró la “Estancia Infantil Palomita” en la Colonia Villas de San Miguel, y que albergaba un promedio de 20 menores.

“Los operativos, que implementamos en estos lugares son periódicos, y sobre todo cuando solicitan un permiso, en esta ocasión detectamos esta estancia en mención, que no contaba con permiso alguno ni por Sedesol, ni Protección Civil, y mucho menos tenis los requerimientos mínimos de seguridad, representado un riesgo para los niños, por lo que ya no se le permitió abrir,

“En cuanto al personal tampoco contaban con algún tipo de entrenamiento para emergencias, no sabían cómo reaccionar en caso de evacuación, no tenían cursos de primeros auxilio, no tenían botiquín, vimos cables expuestos, en fin eran demasiadas las irregularidades, como para solo hacer una recomendación, y en virtud de ser menores de edad, de muy corta edad, decidimos cerrarla”, explicó Omar Enríquez Sánchez director de Protección Civil y Bomberos.