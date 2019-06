Citlalli Hernández descarta autoatentado; ‘libro bomba’ estuvo en su oficina un par de días

CIUDAD DE MÉXICO.- La senadora Citlalli Hernández, quien sufrió un atentado en su oficina el pasado miércoles, aseguró que se encuentra bien de salud, y que desconoce quién o quienes enviaron el paquete, así como los motivos del mismo ataque.

En conferencia de prensa, llamó a no especular sobre el acontecimiento pues la Fiscalía General de la República (FGR), ya está investigando el ataque; asimismo, agradeció todas las muestras de solidaridad del Senado y de la gente con la que ha trabajado pública y legislativamente.

“Creo que es importante no especular y dejar que la Fiscalía realice las investigaciones pertinentes. Reiterar que estoy bien de salud, no tengo nada de quemaduras y luego de una revisión médica, tampoco hubo impacto toxicológicos”.CITLALLI HERNÁNDEZ

Hernández señaló que desconoce el origen del paquete, únicamente “llevaba una nota reconociendo su trabajo legislativo”, y que el supuesto ‘libro bomba’ había estado dos días en su oficina, “no sospecho de nadie porque no tengo enemigos”, agregó.

En referencia a lo que se ha dicho sobre un posible “autoatentado”, la senadora aclaró que se considera una persona honesta que no realizaría ningún tipo de acciones así, “todo mundo está en el derecho de interpretar lo que sea, pero la verdad siempre imperar y lo veremos con la investigación”.»Fue una casualidad que tuviera un tiempo libre para revisar la correspondencia, yo digo que afortunadamente me tocó a mí para poder reaccionar rápido. Yo no me atrevería a decir que era una bomba como tal».CITLALLI HERNÁNDEZ

La legisladora no quiso ahondar en el tema de quién pudo haber enviado el explosivo para no entorpecer las investigaciones. Y sobre la versión que circula de que el remitente del paquete tenía inscrito el nombre de una asociación juvenil,indicó que prefería no hablar al respecto.

En cuanto a su seguridad, indicó que se está realizando un análisis de riesgo para de ser necesario, tomar medidas más estrictas, y que de ninguna forma cree que fue una broma o que se esté tomando a la ligera la seguridad en el Senado.

Finalmente, repitió la importancia de ser responsable con la investigación, y que seguirá realizando su labor como hasta ahora.