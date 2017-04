Cinemex expande su presencia a los Estados Unidos

CIUDAD DE MÉXICO.- Bajo la marca CMX, la cadena mexicana con más de 20 años de presencia en el mercado y que se ubica en la sexta posición a nivel mundial, expande sus operaciones hacia el país del norte inaugurando su primer cine en Brickell City Centre, el complejo inmobiliario recientemente desarrollado más importante de Miami, Florida.

Con un diseño vanguardista, el primer Cinemex fuera de territorio nacional ofrece una experiencia exclusiva y de lujo que sentará las bases para la categoría premium en salas de la Unión Americana.

El nuevo CMX cuenta con 10 salas equipadas con la tecnología audiovisual más avanzada: proyección láser y audio de Meyer Sound Laboratories. Adicionalmente, una de estas salas cuenta con el innovador sistema de audio Dolby Atmos, sonido envolvente en 360° que aporta mayor definición, fidelidad y realismo donde el sonido se puede sentir.

El concepto de lujo se complementa con cómodos asientos tipo reposet, servicio a la sala del exclusivo menú gourmet, así como coctelería de autor.

La estratégica ubicación dentro del distrito financiero de Miami, convierte al nuevo CMX Brickell City Centre en una excelente opción para aquellos que buscan una experiencia de entretenimiento única.

“Nuestros cines en México son de la más alta calidad y son una referencia a nivel mundial. Por tal motivo, creemos firmemente que con nuestra marca CMX seremos capaces de competir de manera exitosa en el mercado americano. Como cadena de exhibición líder en México es un orgullo llegar a innovar en una industria tan saturada, con un concepto mexicano de calidad, capaz de competir de manera internacional. Nuestro plan de crecimiento para Estados Unidos con cines de lujo es ambicioso, contando ya con 10 proyectos adicionales al que estamos inaugurando en Miami, Florida”, comentó Javier Ezquerro, Director General de Operaciones de Cinemex.

CMX Brickell City Centre es parte de la robusta estrategia de crecimiento prevista para Estados Unidos que contempla la apertura de 10 complejos ubicados en: Closter Plaza (Closter, NJ), Old Orchard (Skokie, IL), Mall of America (Bloomington, MN), Cineplex 62nd & 1st (New York, NY), Gulfstream (Palm Beach County, FL), American Dream (East Rutherford, NJ) The Shoppes at Middletown (Middletown, NJ), Wrigleyville (Chicago, IL) and Wheeling Town Center (Wheeling, IL).